 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
139

В ЕС рассматривают заявку на применение ингибитора PARP Rubraca в качестве поддерживающей терапии

10.07.2018

Регуляторы ЕС приняли к рассмотрению заявку компании Clovis на регистрацию расширения показаний к применению ингибитора PARP Rubraca в Европейском регионе, сообщает PharmaTimes.

Компания стремится получить одобрение на продвижение препарата Rubraca (rucaparib) в качестве поддерживающей терапии у взрослых пациентов с рецидивирующим эпителиальным раком яичников, раком фаллопиевой трубы или первичным перитонеальным раком, у которых наблюдается полный или частичный ответ на химиотерапию препаратами платины.

В заявку включены данные клинического исследования III фазы ARIEL3, в котором оценивали применение препарата в качестве поддерживающей терапии при раке яичников у трех популяций пациенток. По результатам исследования, применение Rubraca существенно увеличивает показатель выживаемости без прогрессирования по сравнению (PFS) с плацебо, независимо от статуса BRCA.

Медиана PFS составила 10,8 мес. в группе лечения Rubraca по сравнению с 5,4 мес. в группе плацебо. У пациенток с мутациями BRCA в зародышевой или соматической линии эти показатели составили 16,6 мес. по сравнению с 5,4 мес., соответственно.

Rubraca является ингибитором поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP) – ферментов, блокирующих восстановление поврежденной ДНК в раковых клетках, что приводит к их гибели.

Препарат был одобрен в Европе в мае с.г. для применения у взрослых пациентов с чувствительным к химиотерапии препаратами платины, рецидивирующим или прогрессирующим эпителиальным раком яичников, раком фаллопиевой трубы или первичным перитонеальным раком при наличии мутаций BRCA, получивших две или более линий химиотерапии препаратами платины, но неспособных переносить дальнейшую химиотерапию.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
09.07.2018 В Европе отзывают некоторые препараты валсартана, опасаясь проблем с безопасностью
08.06.2018 Регуляторы США и ЕС приняли регистрационную заявку на talazoparib при раке молочной железы
01.06.2018 EMA ожидает более значительных кадровых потерь в результате Brexit, чем планировалось
29.05.2018 AB Science не будет добиваться пересмотра отрицательной рекомендации CHMP по masitinib
21.05.2018 EMA подтверждает неблагоприятное соотношение польза/риск по препарату Zinbryta
Метки
заявка
EMA
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения