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Pfizer и Astellas пересматривают протоколы клинических исследований онкопрепарата для скорейшего получения результатов

23.08.2018

Фармпроизводители Pfizer Inc («Пфайзер Инк.») и Astellas Pharma Inc («Астеллас Фарма Инк.») заявили о намерении внести изменения в протоколы двух клинических исследований поздних фаз по препарату Xtandi для лечения рака предстательной железы, чтобы ускорить их завершение, сообщает агентство Reuters.

Теперь компании ожидают завершения КИ ARCHES в конце этого года вместо апреля 2020 г., а КИ EMBARK – в середине 2020 г. вместо марта 2021 г., как планировалось ранее.

В обоих КИ изучают применение Xtandi у мужчин с раком предстательной железы, чувствительным к лечению гормональными препаратами.

Xtandi уже одобрен в США для лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы. В последнем отчетном квартале его продажи принесли компании Pfizer выручку в размере 171 млн долл.

Рак предстательной железы стоит на втором месте по распространенности в мире среди всех онкозаболеваний у мужчин. По прогнозам Американского онкологического общества, в текущем году этот диагноз будет впервые поставлен более 164 тыс. мужчин в США.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Astellas Pharma Inc
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
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