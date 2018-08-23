Pfizer и Astellas пересматривают протоколы клинических исследований онкопрепарата для скорейшего получения результатов

Фармпроизводители Pfizer Inc («Пфайзер Инк.») и Astellas Pharma Inc («Астеллас Фарма Инк.») заявили о намерении внести изменения в протоколы двух клинических исследований поздних фаз по препарату Xtandi для лечения рака предстательной железы, чтобы ускорить их завершение, сообщает агентство Reuters.

Теперь компании ожидают завершения КИ ARCHES в конце этого года вместо апреля 2020 г., а КИ EMBARK – в середине 2020 г. вместо марта 2021 г., как планировалось ранее.

В обоих КИ изучают применение Xtandi у мужчин с раком предстательной железы, чувствительным к лечению гормональными препаратами.

Xtandi уже одобрен в США для лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы. В последнем отчетном квартале его продажи принесли компании Pfizer выручку в размере 171 млн долл.

Рак предстательной железы стоит на втором месте по распространенности в мире среди всех онкозаболеваний у мужчин. По прогнозам Американского онкологического общества, в текущем году этот диагноз будет впервые поставлен более 164 тыс. мужчин в США.