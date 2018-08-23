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Evotec и Novo Nordisk заключают соглашение о совместной разработке препаратов против ожирения и диабета

23.08.2018

Несколько месяцев спустя после вступления в партнерство с Sanofi («Санофи») в сфере разработки препаратов для лечения инфекционных заболеваний германская компания Evotec («Эвотек») формирует другой важный альянс – на сей раз с Novo Nordisk («Ново Нордиск») – с целью разработки препаратов для лечения диабета, неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) и других заболеваний, сообщает BioSpace.

В Evotec заявили о намерении использовать свою программу поиска лиганд-ориентированных препаратов для выбора безопасных и эффективных молекул, которые потом можно будет использовать для лечения диабета и связанных с ним заболеваний. После того, как будут выбраны кандидатные препараты для проведения доклинических исследований, Novo Nordisk будет использовать разработанную германской компанией платформу INDiGo для доведения кандидатных молекул от этапа доклинических исследований до этапа клинических исследований.

Evotec имеет также пятилетнее соглашение о партнерстве с Celgene («Селджен»). В 2016 г. компании договорились о совместном поиске и разработке кандидатных препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний.

В компании Evotec не раскрыли финансовых условий соглашения с Novo Nordisk.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novo Nordisk
партнерское соглашение
Evotec AG
Фармвестник-ТВ
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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