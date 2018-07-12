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VistaGen получила американские патенты на кандидатный препарат с кетамин-подобным антидепрессивным действием

12.07.2018

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало два патента на основной актив компании VistaGen Therapeutics – кандидатный препарат AV-101 для приема внутрь, предназначенный для лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), сообщает In-Pharma Technologist.

По информации VistaGen, выдача патентов на применение AV-101 при депрессии и на лекарственную форму для приема внутрь символизирует «фундаментальный прорыв» в реализации плана получения эксклюзивных коммерческих прав.

AV-101 – это пероральная форма антагониста NDMA-рецептора глицина B, проходящая клинические исследования II фазы, в процессе которых изучаются эффективность и безопасность для применения по многим показаниям при заболеваниях ЦНС, в отношении которых существуют неудовлетворенные потребности.

По словам генерального директора VistaGen Шона Сингха, кандидатный препарат, будучи модулятором NDMA-рецептора, имеет потенциал антидепрессивного действия подобно кетамину. Г-н Сингх пояснил, что AV-101 способен оказывать это действие без потребности его введения в условиях медицинского учреждения; более того, кандидатный препарат не вызывает побочных эффектов психологического или иного характера; при его применении не возникает проблем безопасности, часто связанных с терапией кетамином.

По завершении КИ II фазы в компании VistaGen намерены заниматься дальнейшей разработкой кандидата собственными силами, провести КИ III фазы и довести его до стадии подачи регистрационной заявки в FDA.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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США
патенты
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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