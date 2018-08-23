Апелляционный суд США освободил GlaxoSmithKline от ответственности за суицид пациента, принимавшего дженерик препарата Paxil

Апелляционный суд седьмого округа США отклонил вердикт суда нижней инстанции, согласно которому британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») обязана выплатить 3 млн долл. вдове пациента, покончившего с собой на фоне приема аналога антидепрессанта Paxil, сообщает Reuters. Суд посчитал, что производитель оригинального препарата не может быть привлечен к ответу за побочные действия дженерика.

За рассмотрением иска против GSK внимательно следили фармкомпании и юристы. Британскую компанию поддержали отраслевые группы и Торговая палата США.

Как заявил на майских слушаниях в апелляционном суде адвокат GlaxoSmithKline, если приговор суда низшей инстанции останется в силе, это скажется на всей фармотрасли.

В 2017 г. федеральный суд Чикаго обязал GlaxoSmithKline заплатить 3 млн долл. вдове Стюарта Долина, бросившегося под пригородный поезд в 2010 г. на фоне приема дженерика препарата Paxil. В 2012 г. Винди Долин подала в суд на GSK.