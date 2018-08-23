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Апелляционный суд США освободил GlaxoSmithKline от ответственности за суицид пациента, принимавшего дженерик препарата Paxil

23.08.2018

Апелляционный суд седьмого округа США отклонил вердикт суда нижней инстанции, согласно которому британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») обязана выплатить 3 млн долл. вдове пациента, покончившего с собой на фоне приема аналога антидепрессанта Paxil, сообщает Reuters. Суд посчитал, что производитель оригинального препарата не может быть привлечен к ответу за побочные действия дженерика.

За рассмотрением иска против GSK внимательно следили фармкомпании и юристы. Британскую компанию поддержали отраслевые группы и Торговая палата США.

Как заявил на майских слушаниях в апелляционном суде адвокат GlaxoSmithKline, если приговор суда низшей инстанции останется в силе, это скажется на всей фармотрасли.

В 2017 г. федеральный суд Чикаго обязал GlaxoSmithKline заплатить 3 млн долл. вдове Стюарта Долина, бросившегося под пригородный поезд в 2010 г. на фоне приема дженерика препарата Paxil. В 2012 г. Винди Долин подала в суд на GSK.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
суд
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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