В Беларуси построят научно-технологический центр по производству лекарств с участием индийской Cipla

Научно-технологический центр по производству лекарств построят в Беларуси с участием индийской фармацевтической компании Cipla Limited («Ципла Лтд.»), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук.

Планируется, что в этом центре производство новейших лекарственных средств будет идти по полному циклу - от научной идеи до производства. Компания Cipla Limited, основанная в 1935 г., занимается разработкой, химическим синтезом и производством более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств в различных формах.

Cipla Limited производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты и др.