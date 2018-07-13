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Novartis прекращает научные исследования в области разработки антибактериальных и антивирусных препаратов

13.07.2018

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG закроет исследовательский центр в г. Эмеривилль (Калифорния), специализирующийся на разработке антибактериальных и антивирусных препаратов, сообщает Bloomberg. Без работы останутся около 140 сотрудников.

В настоящее время Novartis ищет партнеров, которым компания может лицензировать свои исследовательские проекты в этой области.

Исполнительный директор Novartis Вас Нарасиман, возглавивший компанию в феврале текущего года, взял курс на оптимизацию R&D деятельности компании. Он намерен сосредоточить усилия на трех направлениях: генная терапия онкозаболеваний, неврологические заболевания и офтальмология.

По данным отчета некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, в настоящее время в портфеле Novartis 32 исследовательских проекта по разработке антибактериальных и антивирусных препаратов.

Novartis не единственная компания, отказавшая от разработки антибактериальных и антивирусных ЛП. В 2016 г. AstraZeneca Plc продала Pfizer свое подразделение по разработке и производству синтетических антибиотиков. Allergan также планирует продажу бизнеса по производству антиинфекционных препаратов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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