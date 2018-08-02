Минюст США расследует иски против пяти компаний, обвиняемых в финансировании антиамериканских сил в Ираке

В США получило продолжение расследование участия компаний GE Healthcare («Дженерал Электрик Хелскер»), Johnson & Johnson («Джонсон и Джонсон»), Pfizer («Пфайзер»), Roche («Рош») и AstraZeneca («АстраЗенека») в финансировании антиамериканских сил во время войны в Ираке, пишет The New York Times. Теперь расследованием занимается Министерство юстиции США.

Как утверждают истцы, компании знали о том, что бесплатные медикаменты и оборудование, поставляемые сверх объемов по контрактам, продаются на «черном» рынке, а вырученные средства идут на поддержку антиамериканских сил.

На прошлой неделе AstraZeneca подтвердила получение соответствующего запроса из Минюста США.

Истцами выступают члены семей американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в разгар войны в Ираке в 2005–2009 годах.

К 2005 г. Минздрав Ирака полностью перешел под контроль духовного шиитского лидера Муктабы аль-Садра. Вооруженным крылом движения Муктабы аль-Садра являлась Армия Махди, наносившая удары по американским военным.

По словам адвоката истцов Райана Спарацино, более 300 американцев свидетельствуют о том, что террористы использовали коррумпированный Минздрав в целях финансирования своих операций в Ираке.

Со своей стороны, ответчики заявляют, что правительство США поощряло бизнес в Ираке, в т.ч. продажу и бесплатные поставки лекарств и изделий медицинского назначения на миллионы долларов.