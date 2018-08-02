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Минюст США расследует иски против пяти компаний, обвиняемых в финансировании антиамериканских сил в Ираке

02.08.2018

В США получило продолжение расследование участия компаний GE Healthcare («Дженерал Электрик Хелскер»), Johnson & Johnson («Джонсон и Джонсон»), Pfizer («Пфайзер»), Roche («Рош») и AstraZeneca («АстраЗенека») в финансировании антиамериканских сил во время войны в Ираке, пишет The New York Times. Теперь расследованием занимается Министерство юстиции США.

Как утверждают истцы, компании знали о том, что бесплатные медикаменты и оборудование, поставляемые сверх объемов по контрактам, продаются на «черном» рынке, а вырученные средства идут на поддержку антиамериканских сил.

На прошлой неделе AstraZeneca подтвердила получение соответствующего запроса из Минюста США.

Истцами выступают члены семей американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в разгар войны в Ираке в 2005–2009 годах.

К 2005 г. Минздрав Ирака полностью перешел под контроль духовного шиитского лидера Муктабы аль-Садра. Вооруженным крылом движения Муктабы аль-Садра являлась Армия Махди, наносившая удары по американским военным.

По словам адвоката истцов Райана Спарацино, более 300 американцев свидетельствуют о том, что террористы использовали коррумпированный Минздрав в целях финансирования своих операций в Ираке.

Со своей стороны, ответчики заявляют, что правительство США поощряло бизнес в Ираке, в т.ч. продажу и бесплатные поставки лекарств и изделий медицинского назначения на миллионы долларов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
коррупция
Ирак
фармкомпании
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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