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Лента · В мире
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Abbott Labs повысила прогноз на год на фоне роста прибыли и продаж

18.07.2018

Американская компания Abbott Laboratories повысила прогноз по прибыли на акцию на 2018 г., сообщает Reuters. Этому способствовал рост квартальных показателей по всем бизнесам компании.

Во втором квартале 2018 г. объем продаж подразделения по производству медтехники увеличился на 11,3% и составил 2,89 млрд долл. Аналитики прогнозировали 2,66 млрд долл. В 2017 г. на долю подразделения пришлось 38% общего показателя компании.

Общий квартальный объем продаж компании вырос на 17% и составил 7,78 млрд долл., что выше прогнозов аналитиков (7,71 млрд долл.).

Чистая прибыль за отчетный период составила 733 млн долл. (0,41 долл. на акцию) против 283 млн долл. (0,16 долл. на акцию) годом ранее.

По прогнозу Abbott, в 2018 г. скорректированная прибыль на акцию составит 2,85–2,91 долл., а не 2,80–2,90 долл., как ожидалось ранее.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Abbott
Компании
Abbott Abbott Laboratories (или просто Abbott) — американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500. Была основана в 1888 году доктором Уолласом Эбботтом в Чикаго под названием Alkaloidal Abbott Laboratories' Company, современное название — c 1915 года. Штаб-квартира в городе Эбботт-Парк, штат Иллинойс.
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
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