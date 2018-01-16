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AbbVie и Pfizer сохранили лидерство по расходам на TВ-рекламу в США в 2017 г.

16.01.2018

В 2017 г. расходы на рекламу ЛС на американском телевидении выросли более чем на 330 млн долл. и составили 3,45 млрд долл. против 3,11 млрд долл. в 2016 г., сообщает профильный портал iSpot.tv. При этом рубеж 100 млн долл. преодолели все TOP10 компаний, в то время как в 2016 г. таковых было девять из первой десятки.

Как и в позапрошлом году, лидерство принадлежит противовоспалительному препарату Humira компании AbbVie с показателем расходов на телерекламу 341 млн долл. Телезрителям предлагались 16 коммерческих роликов по трем показаниям: ревматоидный артрит, псориаз, болезнь Крона/язвенный колит. На рекламу препарата по показанию «ревматоидный артрит» затрачено 179 млн долл., «псориаз» – 114 млн долл., «болезнь Крона/язвенный колит» – 48 млн долл. Тем не менее, общая сумма расходов на телерекламу Humira немного не дотянула до показателя 2016 г. (344 млн долл.).

На втором месте, как и годом ранее, расположилась компания Pfizer с препаратом Lyrica, расходы на рекламу которого по телевидению составили 216 млн долл., что также немного меньше показателя за 2016 г. (221 млн долл.). В текущем рейтинге Pfizer заняла и третью строчку, затратив на телерекламу препарата Xeljanz 166 млн долл. против 139 млн долл. в 2016 г. (4-е место в позапрошлогоднем рейтинге).

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
реклама
лекарственные средства
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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