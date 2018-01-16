AbbVie и Pfizer сохранили лидерство по расходам на TВ-рекламу в США в 2017 г.

В 2017 г. расходы на рекламу ЛС на американском телевидении выросли более чем на 330 млн долл. и составили 3,45 млрд долл. против 3,11 млрд долл. в 2016 г., сообщает профильный портал iSpot.tv. При этом рубеж 100 млн долл. преодолели все TOP10 компаний, в то время как в 2016 г. таковых было девять из первой десятки.
Как и в позапрошлом году, лидерство принадлежит противовоспалительному препарату Humira компании AbbVie с показателем расходов на телерекламу 341 млн долл. Телезрителям предлагались 16 коммерческих роликов по трем показаниям: ревматоидный артрит, псориаз, болезнь Крона/язвенный колит. На рекламу препарата по показанию «ревматоидный артрит» затрачено 179 млн долл., «псориаз» – 114 млн долл., «болезнь Крона/язвенный колит» – 48 млн долл. Тем не менее, общая сумма расходов на телерекламу Humira немного не дотянула до показателя 2016 г. (344 млн долл.).
На втором месте, как и годом ранее, расположилась компания Pfizer с препаратом Lyrica, расходы на рекламу которого по телевидению составили 216 млн долл., что также немного меньше показателя за 2016 г. (221 млн долл.). В текущем рейтинге Pfizer заняла и третью строчку, затратив на телерекламу препарата Xeljanz 166 млн долл. против 139 млн долл. в 2016 г. (4-е место в позапрошлогоднем рейтинге).
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