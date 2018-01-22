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AbbVie создаст 100 рабочих мест в Ирландии

22.01.2018

Руководитель AbbVie Ричард Гонсалес четко сформулировал свои ожидания: он ожидает, что новым онкопрепаратам удастся «заделать брешь» в выручке компании в связи с приближающимся окончанием срока патентной защиты на препарат Humira, сообщает FiercePharma. Компания готовится к этому дню вложением 139 млн долл. в расширение предприятия в Ирландии, где будут созданы 100 новых рабочих мест.

В минувшую пятницу официальный представить AbbVie подтвердил информацию об инвестировании 113,6 млн фунтов стерлингов (139 млн долл.) в расширение стерильного производства на предприятии в Слиго, Ирландия, на котором будут производиться противораковые препараты. Фармпроизводитель, который получит определенную финансовую поддержку от государства, намерен создать 100 новых рабочих мест в течение ближайших трех лет.

AbbVie расширяла производство на площадке в Sligo несколько раз, включая инвестиции в размере 115 млн долл. в 2014 г. в производство пероральных препаратов для лечения гепатита C. Компания перемещала производство на эту площадку по мере приближения срока истечения патента на Humira.

Humira остается мировым бестселлером. Его глобальный объем продаж превышает 16 млрд. долл., и AbbVie продолжает яростно защищать его. Прошлой осенью компания подписала соглашение о патентном урегулировании с компанией Amgen, что позволит отложить выход на рынок биосимиляра последней до 2023 г.

Но инвесторы в курсе того, что биосимиляры со временем появятся, поэтому, готовясь к этому, AbbVie в последние приобретала активы в сегменте лечения онкологических заболеваний. Компания заключила соглашение о партнерстве с Roche для совместной разработки ожидаемого блокбастера Venclexta – препарата таргетной терапии, одобренного для лечения редкой формы лейкемии. Если регуляторы одобрят расширение показаний к применению, то, по прогнозам, к концу десятилетия продажи препарата составят 1,5-2 млрд. долл., а к 2022 г. вырастут до 3 млрд. долл. Однако, это будет лишь малая часть замещенных продаж Humira, поэтому Гонсалес пообещал большего. По его словам, противораковые препараты будут основным драйвером роста продаж в течение ближайших 10 лет и далее, что обеспечит дальнейшую диверсификацию бизнеса компании.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
создание
рабочие места
AbbVie
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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