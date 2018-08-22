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AbbVie удваивает усилия в области лечения онкозаболеваний

22.08.2018

Американская фармацевтическая компания AbbVie («ЭббВи») использовала эксклюзивное право на разработку и коммерциализацию экспериментального иммунопрепарата ARGX-115, разработанного бельгийско-голландской биотехнологической компанией Argenx («Ардженкс»), сообщает Reuters.

Сумма выплат может составить до 625 млн долл. Акции Argenx выросли более чем на 6%.

В портфеле Argenx несколько экспериментальных препаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний на разных стадиях разработки. Часто компания сотрудничает с крупными фармпроизводителями.

ARGX-115 проходит доклинические исследования.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
противоопухолевые препараты
AbbVie
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
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Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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