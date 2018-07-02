AbbVie заплатит почти полмиллиарда долларов за препятствование выходу на рынок дженерика

В пятницу, 29 июня, суд США признал, что фармацевтическая компания AbbVie Inc использовала фиктивный судебный процесс для незаконного препятствования выходу на рынок дженерика препарата AndroGel. AbbVie и ее партнеру Besins назначен штраф в размере 448 млн долл. США, сообщает Reuters.

Иск Федеральной торговой комиссии (FTC) против AbbVie и ее партнера Besins Healthcare Inc. в окружной суд Филадельфии поступил в 2014 г. В иске FTC обвинил AbbVie и Besins в подаче необоснованных судебных исков о нарушении патентных прав в 2011 г. против дженериков Teva Pharmaceutical и Perrigo Company, чтобы отложить выход на рынок аналогов AndroGel.

Регулятор утверждал, что в рамках этих усилий AbbVie и Besins заключили соглашение с Teva о так называемой плате за задержку выхода дженерика на рынок.

Суд в своем постановлении согласился, что судебные процессы были необоснованными и наложил на компании штраф в 448 млн долл. исходя из объема их прибыли с июня 2013 года, когда аналоги могли поступить в оборот, по август 2017 года.

FTC, которая запросила в иске штраф в 1,35 млрд долл., удовлетворена присужденной суммой. «Решение дает четкий сигнал о том, что фармацевтические компании не могут использовать необоснованные судебные разбирательства для предотвращения конкуренции с дженериками», – сказал председатель FTC Джо Саймонс в своем заявлении.