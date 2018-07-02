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AbbVie заплатит почти полмиллиарда долларов за препятствование выходу на рынок дженерика

02.07.2018

В пятницу, 29 июня, суд США признал, что фармацевтическая компания AbbVie Inc использовала фиктивный судебный процесс для незаконного препятствования выходу на рынок дженерика препарата AndroGel. AbbVie и ее партнеру Besins назначен штраф в размере 448 млн долл. США, сообщает Reuters.

Иск Федеральной торговой комиссии (FTC) против AbbVie и ее партнера Besins Healthcare Inc. в окружной суд Филадельфии поступил в 2014 г. В иске FTC обвинил AbbVie и Besins в подаче необоснованных судебных исков о нарушении патентных прав в 2011 г. против дженериков Teva Pharmaceutical и Perrigo Company, чтобы отложить выход на рынок аналогов AndroGel.

Регулятор утверждал, что в рамках этих усилий AbbVie и Besins заключили соглашение с Teva о так называемой плате за задержку выхода дженерика на рынок.

Суд в своем постановлении согласился, что судебные процессы были необоснованными и наложил на компании штраф в 448 млн долл. исходя из объема их прибыли с июня 2013 года, когда аналоги могли поступить в оборот, по август 2017 года.

FTC, которая запросила в иске штраф в 1,35 млрд долл., удовлетворена присужденной суммой. «Решение дает четкий сигнал о том, что фармацевтические компании не могут использовать необоснованные судебные разбирательства для предотвращения конкуренции с дженериками», – сказал председатель FTC Джо Саймонс в своем заявлении.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дженерики
судебный иск
оригинальные препараты
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Фармвестник-ТВ
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
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