 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
133

Advent покупает дженериковый бизнес Sanofi в Европе

29.06.2018

Французский фармпроизводитель Sanofi и покупатель, Advent International, согласовали детали купли-продажи дженерикового подразделения Zentiva за 1,9 млрд евро, сообщает FiercePharma. По информации Sanofi, ожидаемый срок закрытия сделки – IV квартал 2018 г.

В заявлении руководства Advent говорится, что Zentiva представляет собой отличную базу с талантливым персоналом, в которую можно инвестировать для создания нового, независимого лидера в европейском сегменте производителей дженериков.

В Sanofi уже давно пытались представить себе будущее без компании Zentiva. Генеральный директор Sanofi Оливье Брандикур впервые заявил о намерении продать дженериковый бизнес в 2015 г., но тогда на первый план вышли другие приоритеты. С тех пор Sanofi продала компанию по производству ветеринарных препаратов Merial в обмен на активы в сфере услуг здравоохранения компании Boehringer Ingelheim. Sanofi также потратила миллиарды евро на приобретение компаний Ablynx и Bioverativ.

Теперь Sanofi может сосредоточиться на основных направлениях бизнеса – продвижении лекарственных препаратов в глобальном масштабе, включая развивающиеся рынки, разработке услуг специализированной помощи, препаратов для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Приняв бразды правления, г-н Брандикур призвал к увеличению объема подразделений, работающих в сегментах рассеянного склероза, онкологических заболеваний, иммунологии и услуг здравоохранения. Он намерен довести их до уровня бизнесов по производству противодиабетических препаратов, средств для лечения ССЗ, вакцин, препаратов для лечения редких заболеваний и направления, нацеленного на развивающиеся рынки.

Автор: Татьяна Кублицкая
Материалы по теме
19.06.2018 Sanofi определилась с кандидатурой финансового директора
01.06.2018 FDA выпустило проект руководства по отступлению от требований REMS при лончах дженериков
17.05.2018 FDA намерено опубликовать названия компаний, блокирующих вывод на рынок дженериков
15.05.2018 Наира Адамян: нужно прекращать говорить о запретах и контрсанкциях
02.05.2018 Sanofi и Regeneron снизили цены на дорогостоящий препарат в США более чем в два раза
Метки
дженерики
Zentiva
Sanofi
Персоны
Брандикур Оливье

Главный исполнительный директор Sanofi
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения