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Лента · В мире
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Аферистам из Кремниевой долины предъявлены уголовные обвинения

18.06.2018

Основателю американской компании Theranos Inc Элизабет Холмс и бывшему президенту компании Рамешу Бальвани предъявлены многочисленные уголовные обвинения, в т.ч. участие в схемах обмана инвесторов, врачей и пациентов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Обвинения предъявлены сразу после того, как г-жа Холмс заявила об уходе с поста исполнительного директора Theranos.

По версии обвинения, Элизабет Холмс и Рамеш Бальвани применяли средства рекламы, в которой настоятельно рекомендовали врачам и пациентам использовать разработанную компанией Theranos технологию исследования крови и ее лабораторию, зная при этом, что технология постоянно не срабатывает и анализы не точны.

Сторона обвинения также утверждает, что Элизабет Холмс и Рамеш Бальвани неоднократно искажали информацию о финансовом положении компании и ее перспективах.

Так, они убеждали инвесторов, что к концу 2015 г. оборот компании составит около 1 млрд долл., хотя на самом деле в 2014 и 2015 годах компания заработала всего несколько сотен тысяч.

Согласно заявлению Theranos, г-жа Холмс останется председателем совета директоров компании, а возглавит ее Дэйвид Тэйлор, ныне занимающий должность главного юрисконсульта.

Каждому ответчику предъявлены обвинения по двум эпизодам сговора с целью электронного мошенничества и девяти эпизодам электронного мошенничества. В процессе слушания в федеральном суде г. Сан-Хосе (штат Калифорния) Элизабет Холмс и Рамеш Бальвани виновными себя не признали.

В марте текущего года г-жа Холмс урегулировала претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ее лишили прав занимать руководящие должности в публичных компаниях и оштрафовали на 500 тыс. долл.

Элизабет Холмс основала Theranos в возрасте 19 лет и считалась восходящей звездой Кремниевой, пока не стало ясно, что вся ее затея с революционными изменениями на рынке исследования крови просто фикция.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
обвинение
мошенничество
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
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