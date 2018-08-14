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Акции Bayer резко упали на фоне решения американского суда в отношении Monsanto

14.08.2018

Акции немецкой фармацевтической компании Bayer («Байер») резко упали после того, как американский суд принял решение, согласно которому подразделение Bayer – компания Monsanto («Монсанто») обязана выплатить некоему Дивейну Джонсону из Калифорнии 289 млн долл. в качестве возмещения ущерба здоровью, сообщает Reuters.

По заявлению истца, воздействие ингредиента glyphosate, содержащегося в одном из пестицидов производства Monsanto, привело к развитию у него неходжкинской лимфомы в терминальной стадии.

Капитализация немецкой компании сократилась на 10,4%.

Дивейн Джонсон является одним из более 5 тыс. истцов, утверждающих, что glyphosate в средствах для уничтожения сорняков Roundup и RangerPro способствовал развитию у них онкозаболеваний.

В 2015 г. эксперты Международной ассоциации изучения рака в рамках ООН признали, что glyphosate может иметь канцерогенные свойства.

В Bayer утверждают, что продукция безопасна при надлежащем применении, и это подтверждено Агентством по защите окружающей среды США.

Европейская администрация по продовольственной безопасности также восстановила лицензию на glyphosate, несмотря на оппозицию.

В Monsanto планируют опротестовать решение суда.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Bayer
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
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