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Лента · В мире
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Алекс Азар утвержден на пост министра здравоохранения и социального обеспечения США

25.01.2018

Американский сенат пятьюдесятью пятью голосами против сорока трех утвердил назначение Алекса Азара на пост министра здравоохранения и социального обеспечения (HHS) США, сообщает FirstWord Pharma.

Бывший министр Том Прайс ушел в отставку в сентябре из-за разногласий по поводу его дорожных расходов.

Среди других кандидатур на этот пост был и нынешний руководитель FDA Скотт Готтлиб.

По мнению сенаторов- республиканцев, Алекс Азар справится со своими новыми обязанностями, поскольку он имеет опыт работы как в фармотрасли, так и в правительстве. В частности, он занимал должности заместителя министра и главного юрисконсульта HHS при президенте Джордже Буше-младшем, а также возглавлял американский бизнес фармкомпании Eli Lilly в 2012–2017 гг.

Как отметил Алекс Азар, приоритетом для него на посту министра станет снижение цен на лекарства.

По словам аналитика компании Cowen & Co. Эрика Ассарафа, эксперты не верят, что новый министр сможет изменить политику образования цен на лекарства.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
назначение
министерство здравоохранения
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
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