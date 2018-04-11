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Alexion приобретает Wilson Therapeutics

11.04.2018

Американская биотехнологическая компания Alexion Pharmaceuticals объявила о приобретении шведской компании Wilson Therapeutics за 7,1 млрд шведских крон (855 млн долл.), сообщает Reuters.

Сделка, завершить которую планируется во II квартале 2018 г., позволит Alexion получить доступ к портфелю препаратов для лечения редких заболеваний, в т.ч. вызванных нарушениями метаболизма меди.

В первой половине текущего десятилетия Alexion была одной из самых динамично развивающихся биотехнологических компаний, однако затем ее стали преследовать неприятности. Сначала компанию покинул высший менеджмент. Кроме того, разразился скандал в отношении цены на дорогостоящий препарат Soliris.

Самым продвинутым препаратом в активе Wilson является WTX101, проходящий III стадию клинических исследований для лечения болезни Вильсона – редкого генетического заболевания, вызывающего поражение печени и серьезные неврологические расстройства.

WTX101 получил статус ускоренного рассмотрения в США и орфанный статус в США и Европе.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Alexion Pharmaceuticals Inc.
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04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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