Almirall приобретает американские дерматологические активы у Allergan

Испанская фармацевтическая компания Almirall («Алмирал»)объявила о приобретении американских активов в области дерматологии у ирландской Allergan («Аллерган»), сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки может составить до 650 млн долл., из которых 550 млн долл. выдут выплачены единовременно.

Среди предназначенных к продаже активов препараты для лечения акне Aczone (dapsone), Azelex (azelaic acid), а также средство для лечения дерматоза Cordan Tape (fludroxycortide).

Кроме того, Almirall приобретет права на препарат Seysara (sarecycline), который, по мнению испанской компании, будет одобрен FDA в IV квартале для лечения средней и тяжелой форм угревой болезни у пациентов старше 9 лет.

Общий объем продаж попавших в сделку активов в 1-ой половине 2018 г. составил 70 млн долл. По прогнозу Almirall пиковый объем продаж препарата Seysara составит 150–200 млн долл.

Сделку планируется завершить в III квартале текущего года.