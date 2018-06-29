Amazon покупает интернет-аптеку PillPack

Amazon подтвердила намерение купить интернет-аптеку PillPack, тем самым у аптечных сетей и дистрибьюторов лекарств появится сильный конкурент в лице крупнейшего в мире интернет-магазина, пишет Reuters.

Объявление о сделке вызвало переполох на рынке акций: котировки основных игроков на фармрынке США пошли вниз, а акции Amazon выросли на 2,5%.

PillPack продает предварительно отсортированные лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, а также предоставляет другие услуги людям с хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного приема каких-либо лекарственных препаратов.

По данным исследовательской фирмы IQVIA, Amazon планирует получить долю на рынке, оцениваемом в более чем 450 млрд долл. США. Хотя PillPack ожидает, что в этом году продажи превысят только около 100 млн долл., огромная клиентская база Amazon и существующая логистическая инфраструктура могут позволить компании быстро вырасти.