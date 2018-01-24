 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
86

Американский апелляционный суд подтвердил недействительность патента на Remicade

24.01.2018

Апелляционный суд США поддержал решение о недействительности патента на препарат для лечения ревматоидного артрита Remicade (infliximab) компании Johnson & Johnson, сообщает Reuters. В результате этого решения, у Johnson & Johnson остается меньше возможностей для взыскания ущерба от компании Pfizer, разработавшей биосимиляр оригинального препарата.

По мнению суда, патент Johnson & Johnson, защищающий действующее вещество Remicade, недействителен, поскольку его концепция была покрыта более ранними патентами.

В 2016 г. объем продаж Remicade в США составил 4,8 млрд долл. однако препарату грозит конкуренция со стороны биосимиляров, в т.ч. Inflectra компании Pfizer.

Pfizer начала продажу Inflectra в октябре 2016 г. после одобрения FDA.

По мнению Johnson & Johnson, Pfizer начала продажу аналога на свой страх и риск. Это означает, что в случае подтверждения действительности патента на Remicade Pfizer была бы обязана выплатить Johnson & Johnson денежную компенсацию.

В сентябре 2017 г. Pfizer обратилась с иском в окружной суд, в котором обвинила Johnson & Johnson в применении антиконкурентной практики в отношении биосимиляра препарата Remicade (infliximab). В частности, Johnson & Johnson предлагала значительные скидки на Remicade в обмен на блокирование покрытия Inflectra и других биосимиляров Remicade

Как заявили в Johnson & Johnson, обвинения Pfizer не имеют под собой никакого основания.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.01.2018 Крупные индийские компании заинтересованы в производстве на территории США
19.01.2018 FDA готовит новые меры по ужесточению требований к производственным аптекам
18.01.2018 Законодатели взвешивают меры борьбы с высокими ценами на лекарства
16.01.2018 AbbVie и Pfizer сохранили лидерство по расходам на TВ-рекламу в США в 2017 г.
10.01.2018 В Америке специалисты вновь предупреждают об опасности полипрагмазии
Метки
Remicade
патентная защита
США
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения