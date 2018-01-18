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Американский суд признал недействительным патент на препарат Zytiga компании Johnson & Johnson

18.01.2018

Административный суд в США признал недействительным патент на препарат для лечения рака предстательной железы Zytiga компании Johnson & Johnson, открыв таким образом путь дженериковым конкурентам, сообщает Reuters.

Комитет по рассмотрению споров и апелляций в области патентных отношений (PTAB) пришел к выводу, что патент, защищающий методику введения препарата, не должен был быть выдан, поскольку описанный процесс очевиден.

Решение стало победой для американской дженериковой компании Argentum Pharmaceuticals LLC, инициировавшей процесс по аннулированию патента в надежде вывести на рынок свой аналог препарата.

В Johnson & Johnson с решением суда категорически не согласны. Компания намерена обратиться в апелляционный суд.

Представители Argentum не были доступны для комментариев.

Срок действия патента на Zytiga в США истекает в 2027 г.

В 2016 г. объем продаж Zytiga составил около 2,3 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
патентный спор
Johnson & Johnson
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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