Американский суд признал недействительным патент на препарат Zytiga компании Johnson & Johnson

Административный суд в США признал недействительным патент на препарат для лечения рака предстательной железы Zytiga компании Johnson & Johnson, открыв таким образом путь дженериковым конкурентам, сообщает Reuters.

Комитет по рассмотрению споров и апелляций в области патентных отношений (PTAB) пришел к выводу, что патент, защищающий методику введения препарата, не должен был быть выдан, поскольку описанный процесс очевиден.

Решение стало победой для американской дженериковой компании Argentum Pharmaceuticals LLC, инициировавшей процесс по аннулированию патента в надежде вывести на рынок свой аналог препарата.

В Johnson & Johnson с решением суда категорически не согласны. Компания намерена обратиться в апелляционный суд.

Представители Argentum не были доступны для комментариев.

Срок действия патента на Zytiga в США истекает в 2027 г.

В 2016 г. объем продаж Zytiga составил около 2,3 млрд долл.