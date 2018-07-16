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Amgen и UCB вновь пытаются зарегистрировать препарат для лечения остеопороза

16.07.2018

Компании Amgen и UCB повторно представили в FDA регистрационную заявку на биологический препарат Evenity (romosozumab), сообщает BioSpace.

Американские регуляторы отклонили первую заявку на препарат в июле 2017 г. и запросили дополнительные данные относительно негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему.

Evenity – моноклональное антитело, предназначенное для лечения остеопороза у женщин в постклимактерический период. Его механизм действия связан с ингибированием склеростина, что стимулирует образование костной ткани и уменьшает резорбцию кости.

В повторную заявку включены данные двух дополнительных опорных исследований III фазы – ARCH, в котором использовали alendronate в качестве активного препарата сравнения; в нем участвовали более 4 тыс. женщин постклимактерического возраста с переломами вследствие остеопороза; и BRIDGE с участием 245 мужчин с остеопорозом. Первая заявка, представленная в FDA, включала данные КИ I и II фазы, а также плацебо-контролируемого КИ III фазы FRAME с участием более 7 тыс. женщин постклимактерического возраста с остеопорозом.

По данным исследовательской компании GlobalData, в случае одобрения Evenity может стать к 2027 г. ведущим брендом на рынке средств для лечения остеопороза с долей рынка 17%.

Evenity был частью соглашения о сотрудничестве, подписанного компаниями Amgen и UCB в 2004 г. с целью разработки терапевтических антител, таргетирующих склеростин.

В настоящее время регистрационную заявку на препарат рассматривает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Агентство по фармацевтическим препаратам и медицинским устройствам (PMDA, Япония).

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
UCB Pharma
остеопороз
Amgen
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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