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Anima Biotech подписывает соглашение с Eli Lilly ценой свыше 1 млрд долл.

24.07.2018

Компания Anima Biotech из штата Нью-Джерси, США, подписало соглашение о совместном поиске и исследовании новых лекарственных препаратов с компанией Eli Lilly and Co., сообщает BioSpace. Потенциальная цена сделки может превысить 1 млрд долл.

В рамках сотрудничества будет осуществляться поиск и исследование ингибиторов трансляции для ряда белков-мишеней с использованием платформы контроля факторов трансляции при разработке терапевтических препаратов (Translation Control Therapeutics platform) компании Anima. Данная сделка рассчитана на много лет. Конкрентные белки-мишени Eli Lilly and Co. не раскрываются. Anima будет использовать указанную платформу для поиска ведущих кандидатных факторов, влияющих на трансляцию белков-мишеней компании Eli Lilly. На следующем этапе Eli Lilly возьмет на себя проведение клинических исследований и коммерциализацию полученных продуктов.

По условиям соглашения, Eli Lilly выплатит компании Anima 30 млн долл. в качестве аванса и 14 млн долл. на финансирование исследовательских работ. Anima имеет право на получение поэтапных платежей в сумме до 1,05 млрд долл., связанных с клиническими исследованиями и коммерциализацией, а также на получение роялти с продаж продуктов, разработанных в рамках сотрудничества.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Eli Lilly
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Соотношение динамики доли продаж российских дженериков и средневзвешенной стоимости 1 упаковки аторвастатина 20 мг №30, I кв. 2018 г.
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