Апелляционный суд США подтвердил недействительность патентов на препарат Xyrem

Апелляционный суд США по федеральному округу подтвердил недействительность патентов на препарат для лечения нарколепсии Xyrem ирландской биофармацевтической компании Jazz Pharma, давая возможность американской дженериковой компании Amneal Pharmaceuticals вывести на рынок дженерик, сообщает Reuters.

Апелляционный суд поддержал мнение суда низшей инстанции, согласно которому патенты не содержат инновационных идей.

Акции Jazz снизились на 2,5% – до 175 долл., бумаги американской компании выросли на 1% – до 18,50 долл.

Как говорится в заявлении Jazz, компания разочарована решением апелляционного суда. При этом представитель компании отметил, что это решение касается лишь некоторых патентов на Xyrem. По его словам, компания уверена в действительности остальных патентов, которую Amneal Pharmaceuticals также оспаривает в федеральном суде в штате Нью-Джерси. Слушаний пока не было.

В 2017 г. объем продаж Xyrem составил боле 1,1 млрд долл. (около 70% общего показателя Jazz Pharma).

Препарат одобрен для лечения избыточной дневной сонливости и катаплексии у пациентов с нарколепсией.