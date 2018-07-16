Apotex продает свой европейский дженериковый бизнес

Канадская фармацевтическая компания Apotex подписала соглашение с индийской Aurobindo Pharma о продаже ей своего дженерикового бизнеса в пяти европейских странах, сообщает Pharmaceutical Business Review.

Сделка позволит Apotex сосредоточить ресурсы для удовлетворения потребностей рынков на американском континенте, где спрос на продукцию компании очень высок.

В Европе канадская компания представлена дочерними предприятиями в Нидерландах, Польше, Чехии, Испании и Бельгии.

По условиям соглашения, все подразделения, а также соответствующая инфраструктура, в т.ч. персонал, в этих странах перейдут к Aurobindo Pharma.

Кроме того, компании заключили соглашение о продолжении производства и поставок в течение переходного периода, чтобы обеспечить беспрерывный доступ пациентов и врачей к лекарственным препаратам.

В штате Apotex более 10 тыс. сотрудников. Компания специализируется на разработке и производстве дженериков, биосимиляров, инновационных препаратов и активных фармсубстанций.