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Apotex продает свой европейский дженериковый бизнес

16.07.2018

Канадская фармацевтическая компания Apotex подписала соглашение с индийской Aurobindo Pharma о продаже ей своего дженерикового бизнеса в пяти европейских странах, сообщает Pharmaceutical Business Review.

Сделка позволит Apotex сосредоточить ресурсы для удовлетворения потребностей рынков на американском континенте, где спрос на продукцию компании очень высок.

В Европе канадская компания представлена дочерними предприятиями в Нидерландах, Польше, Чехии, Испании и Бельгии.

По условиям соглашения, все подразделения, а также соответствующая инфраструктура, в т.ч. персонал, в этих странах перейдут к Aurobindo Pharma.

Кроме того, компании заключили соглашение о продолжении производства и поставок в течение переходного периода, чтобы обеспечить беспрерывный доступ пациентов и врачей к лекарственным препаратам.

В штате Apotex более 10 тыс. сотрудников. Компания специализируется на разработке и производстве дженериков, биосимиляров, инновационных препаратов и активных фармсубстанций.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Apotex Inc
Aurobindo Pharma Ltd.
сделка
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10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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