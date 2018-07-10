Аптека Boots в Эймсбери закрыта из-за отравления «Новичком»

Торговая точка крупнейшей в Великобритании аптечной сети Boots на Stonehenge Walk в г. Эймсбери была закрыта в пятницу, 6 июля, по требованию полиции в качестве меры предосторожности, говорится в заявлении Boots. Полиция ведет расследование случая отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» 45-летнего мужчины и 44-летней женщины, которая 8 июля скончалась. Пострадавшие, по мнению полиции, контактировали с «Новичком» 30 июня.

Как говорится в заявлении лондонской полиции от 6 июля, мужчина посетил аптеку Boots около полудня и вернулся домой примерно через полчаса, а в 18.20 скорая увезла его в больницу.

По словам представителя полицейского управления графства Уилтшир, аптека Boots является одним из пяти объектов, закрытых антитеррористическим ведомством Великобритании в рамках расследования.

Руководство Boots рекомендовало пациентам обращаться в аптеку на Salisbury Street, где они смогу приобрести необходимые лекарства.