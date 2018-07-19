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Astellas может продать российские активы

19.07.2018

Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. рассматривает возможность продажи ряда активов в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, в т.ч. в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В качестве советников по потенциальной сделке компания пригласила экспертов Jefferies Financial Group Inc.

Интерес к активам Astellas проявили частные инвестиционные компании, а также другие фармпроизводители.

Среди планируемых к продаже активов болеутоляющие средства и препараты для профилактики инфекционных заболеваний.

По словам источников, сумма потенциальной сделки может превысить 500 млн долл. в зависимости от выбранных для продажи активов. При этом они предупреждают, что окончательное решение еще не принято и сделка может не состояться.

Японская компания намерена сосредоточить усилия и ресурсы на разработке препаратов для лечения онкозаболеваний и гиперактивности мочевого пузыря.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Россия
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
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Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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