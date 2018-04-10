AstraZeneca лицензирует права на экспериментальный препарат для лечения НАСГ

Компания AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с Ionis Pharmaceuticals на получение доступа к экспериментальному препарату антисенс-терапии IONIS-AZ6-2.5-LRx, также известному как AZD2693, сообщает FirstWord Pharma. Общая цена сделки может превысить 300 млн долл.

IONIS-AZ6-2.5-LRx разработан для ингибирования неразглашаемой мишени при лечении пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ).

По условиям соглашения, AstraZeneca заплатит лицензионный сбор в размере 30 млн долл. и будет полностью отвечать за дальнейшую разработку и коммерциализацию экспериментального препарата. Дополнительно Ionis имеет право на получение до 300 млн долл. в виде поэтапных платежей, связанных с исследованиями и регистрацией препарата, а также на получение роялти с его продаж.

Исполнительный директор Ionis Бретт Мониа отметил, что IONIS-AZ6-2.5-LRx – третий препарат, разрабатываемый в сотрудничестве с AstraZeneca. В декабре 2016 г. компании приступили к доклиническим исследованиям экспериментального препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний IONIS-AZ4-2.5-LRx, также известного как AZD8233. В начале этого года AstraZeneca получила от Ionis лицензионные права на экспериментальный препарат для лечения заболеваний почек IONIS-AZ5-2.5Rx, также известный как AZD2373.