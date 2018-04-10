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AstraZeneca лицензирует права на экспериментальный препарат для лечения НАСГ

10.04.2018

Компания AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с Ionis Pharmaceuticals на получение доступа к экспериментальному препарату антисенс-терапии IONIS-AZ6-2.5-LRx, также известному как AZD2693, сообщает FirstWord Pharma. Общая цена сделки может превысить 300 млн долл.

IONIS-AZ6-2.5-LRx разработан для ингибирования неразглашаемой мишени при лечении пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ).

По условиям соглашения, AstraZeneca заплатит лицензионный сбор в размере 30 млн долл. и будет полностью отвечать за дальнейшую разработку и коммерциализацию экспериментального препарата. Дополнительно Ionis имеет право на получение до 300 млн долл. в виде поэтапных платежей, связанных с исследованиями и регистрацией препарата, а также на получение роялти с его продаж.

Исполнительный директор Ionis Бретт Мониа отметил, что IONIS-AZ6-2.5-LRx – третий препарат, разрабатываемый в сотрудничестве с AstraZeneca. В декабре 2016 г. компании приступили к доклиническим исследованиям экспериментального препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний IONIS-AZ4-2.5-LRx, также известного как AZD8233. В начале этого года AstraZeneca получила от Ionis лицензионные права на экспериментальный препарат для лечения заболеваний почек IONIS-AZ5-2.5Rx, также известный как AZD2373.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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