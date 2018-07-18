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AstraZeneca пополняет запасы лекарств в ожидании Brexit

18.07.2018

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca увеличивает в Великобритании и других европейских странах на 20% запасы лекарственных препаратов, которые могут потенциально оказаться в дефиците, если Великобритания выйдет из состава Евросоюза без соглашения по регистрации ЛП, сообщает Reuters.

Это препараты, которые производятся в Великобритании и поставляются в ЕС, а также лекарства, импортируемые из ЕС в Великобританию.

В Великобритании осуществляется хотя бы частичное производство более 2,6 тыс. наименований ЛП. Ежемесячно в другие европейские страны экспортируется 45 млн упаковок. В Великобританию за этот же период поступает 37 млн упаковок.

Сто восемь наименований ЛП производятся исключительно в Великобритании.

AstraZeneca и другие фармпроизводители давно уже выступают за то, чтобы после Brexit британский фармсектор оставался в рамках европейской регуляторной системы.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Brexit
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
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ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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