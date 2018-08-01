Bayer продает рецептурные дерматологические бренды датской Leo Pharma

Немецкая фармацевтическая компания Bayer («Байер») подписала соглашение о продаже датской Leo Pharma («ЛЕО Фарма») рецептурных дерматологических брендов, сообщает Reuters.

Предназначенные для продажи активы включают рецептурные кремы для лечения акне, грибковых инфекций кожи и розацеи, а также некоторые стероидные кремы. Общий объем продаж этих брендов в 2017 г. составил более 280 млн евро (328 млн долл.).

Рецептурный дерматологический бизнес Bayer привлекает внимание потенциальных покупателей с 2016 г. В то время немецкая компания рассчитывала получить за него до 1 млрд евро, но сделка не состоялась.

Сумма сделки не разглашается, однако информированные источники полагают, что она будет ниже, чем предполагалось в 2016 г., поскольку многие бренды потеряли патентную защиту.

В сделку не включены безрецептурные дерматологические бренды, такие как Bepanthen и Canesten.