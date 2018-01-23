BioCryst и Idera сформируют новую компанию

Американские компании BioCryst Pharmaceuticals и Idera Pharmaceuticals заключили соглашение о слиянии, в результате которого будет сформирована новая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний, сообщает FirstWord Pharma.

Возглавит объединенную компанию, которая получит название после завершения процесса слияния, нынешний исполнительный директор Idera Винсент Милано. Председателем совета директоров станет Роберт Инграм, занимающий аналогичную должность в BioCryst.

По условиям соглашения, акционеры BioCryst получат 0,50 акции новой компании за каждую акцию BioCryst, акционеры Idera – 0,20 акции новой компании за каждую свою бумагу. В заявлении компаний отмечено, что акционеры BioCryst будут владеть 51,6% акций объединенной компании, а акционеры Idera – 48,4%.

В настоящее время в объединенном портфеле экспериментальных разработок BioCryst и Idera два препарата, проходящих завершающие стадии клинических исследований. Это пероральный препарат для профилактики наследственного ангионевротического отека BCX7353, недавно получивший орфанный статус от FDA. Второй препарат IMO-2125, также получивший статус орфанного и статус ускоренного рассмотрения от американского регулятора, предназначен для лечения рефрактерной меланомы, не отвечающей на анти-PD-1-терапию, в комбинации с препаратом Yervoy (ipilimumab) компании Bristol-Myers Squibb.

Кроме того, объединенные экспериментальные активы включают препарат для лечения дерматомиозита IMO-8400 и жидкую форму препарата BCX7353. Оба эти препарата проходят II стадию клинических исследований.

Сделку планируется завершить к концу II квартала 2018 г. Штаб-квартирой объединенной компании станет головной офис Idera в штате Пенсильвания.