Biogen и Samsung Bioepis урегулировали патентный спор с AbbVie в отношении биосимиляра Humira

Американская биотехнологическая компания Biogen и ее партнер – южнокорейская Samsung Bioepis объявили о заключении лицензионного соглашения с американской AbbVie, по условиям которого они смогут вывести на европейский рынок препарат Imraldi, являющийся биосимиляром препарата Humira (adalimumab) с 6 октября 2018 г., сообщает FirstWord Pharma.

Кроме того, прекращаются все патентные тяжбы.

Также Samsung Bioepis получает право на вывод Imraldi на американский рынок, в случае одобрения FDA, с 30 июня 2023 г.

В 2017 г. Amgen подписала аналогичное соглашение с AbbVie относительно своего биосимиляра Humira – препарата Amjevita. Amgen сможет продавать его в Европе с 16 октября текущего года, в США – с 31 января 2023 г.