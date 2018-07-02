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Biogen увеличит свою долю в СП по созданию биосимиляров с Samsung

02.07.2018

В минувшую пятницу, 29 июня 2018 г., в компании Biogen объявили о планах выплатить компании Samsung BioLogics около 700 млн долл., чтобы довести свою долю в СП до 49,9%, сообщает FiercePharma.

Точная сумма будет зависеть от времени совершения сделки и обменного курса валют. Biogen уже владеет примерно 5,4% в акционерном капитале подразделения по производству биосимиляров Samsung Bioepis. Закрытие сделки ожидается во II полугодии 2018 г.

Во время телеконференции по подведению итогов I квартала генеральный директор Biogen Мишель Вунацос объяснил привлекательность участия в СП тем, что продажи биосимиляров в Европе могут приносить около 500 млн в год. Партнеры по СП ожидают крупномасштабный лонч в конце этого года: на рынок планируется вывести биосимиляр препарата Humira – блокбастера компании AbbVie.

Портфель компании Samsung Bioepis включает в себя биосимиляры препаратов Enbrel (Amgen), Remicade (J&J), Lantus (Sanofi) и т.д. Каждый из этих биосимиляров одобрен регуляторами США или ЕС. Компания также работает над созданием биосимиляров двух бестселлеров компании Roche в сегменте лечения онкологических заболеваний – Herceptin и Avastin.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Biogen Idec Inc.
Фармвестник-ТВ
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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