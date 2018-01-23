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Биосимиляр препарата Avastin одобрен в ЕС

23.01.2018

Европейские регуляторы дали «зеленый свет» препарату Mvasi компаний Amgen и Allergan, ознаменовав одобрение первого в регионе ЕС биосимиляра Avastin компании Roche, сообщает PharmaTimes.

Препарат одобрен по ряду терапевтических показаний, включая рак толстой и прямой кишки; неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого; почечно-клеточный рак; чувствительный/резистентный к препаратам платины рецидивирующий эпителиальный рак яичников, рак фаллопиевых труб, первичный перитонеальный рак и рак шейки матки.

Компании отметили, что одобрение основано на данных клинических исследований, продемонстрировавших высокую степень сходства между Mvasi (биосимиляром препарата bevacizumab) и препаратом сравнения при отсутствии клинически значимых различий с точки зрения эффективности, безопасности и иммуногенности.

Препарат был одобрен в США в сентябре прошлого года, также став первым биосимиляром мега-блокбастера Roche/Genentech, выведенным на американский рынок.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Avastin
одобрение
биосимиляры
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Цифровые технологии повысят эффективность разработки новых молекул
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