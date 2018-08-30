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Биосимиляры рассорили Большую фарму

30.08.2018

Биосимиляры стали яблоком раздора между крупными фармацевтическими компаниями. Одни представители Большой фармы хотят зайти на рынок биопрепаратов со своими биосимилярами, которые станут конкурировать с блокбастерами других фармгигантов, пишет Biopharma Dive.

Биоаналоги покушаются на долю лекарств, которые до сих пор доминировали на рынке, таких как Remicade Johnson & Johnson («Джонсон и Джонсон») (инфликсимаб), Herceptin Roche («Рош») (трастузумаб) или Enbrel Amgen («Амджен») (etanercept). Кроме того более дешевые биосимиляры могут принести реальную экономию в систему здравоохранения, которая пытается справиться с ростом расходов на лекарства.

Но полноценный приход биоаналогов в США пока так и не случился. Судебные патентные споры блокировали выход на рынок многих одобренных биосимиляров, а продажи тех биологических аналогов, что дошли до пациентов, затруднены из-за так называемых защитных контрактов. В то время как FDA одобрило 11 биосимиляров, в настоящее время доступно только три.

В Pfizer считают, что одна из причин такого положения недостоверные сведения об эффективности и безопасности биосимиляров, распространяемые производителями оригинальных препаратов. Речь идет о таких высказываниях: не может быть абсолютно идентичными два биологических продукта, два биопрепарата могу по разному вести себя в организме одного человека, поэтому стоит быть аккуратным в переключении с препарата на препарат и т.д.

В связи с этим Pfizer обратилась с петицией в FDA с просьбой дать рекомендации как правильно фармкомпании должны говорить о биоаналогах, таким образом удалось бы избавиться от барьеров, препятствующим выходу на рынок биосимиляров, что в конечном итоге повысит конкуренцию в интересах пациентов и здравоохранения.

В петиции упоминаются такие производители биопрепаратов как Amgen, Genentech (подразделение Roche) и Janssen.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
биоаналоги
Фармвестник-ТВ
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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