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Boehringer Ingelheim начинает строить новый завод

30.08.2018

Компания Boehringer Ingelheim («Бёрингер Ингельхайм») начала строительство нового предприятия по производству таблетированных лекарственных форм; планируемый срок окончания строительства – 2020 г., сообщает In-Pharma Technologist.

Согласно пресс-релизу компании, стоимость строительства новой производственной площадки, которую называют «современной и обеспечивающей гибкий подход к производству», составит 85 млн евро (99 млн долл.).

По планам, на новом предприятии будут работать 75 человек. Оно будет расположено на производственной базе компании в Ингельхайме, Германия.

В компании подчеркнули важность размещения большей части производственных операций в Германии, что позволит сохранить в стране в долгосрочной перспективе всю цепочку операций с добавленной стоимостью – от проведения исследований до производства.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
Boehringer Ingelheim
Компании
Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim — немецкая фармацевтическая компания. Основана в 1885 году в Ингельхайме (земля Рейнланд-Пфальц) немецким химиком Альбертом Берингером для производства винной кислоты
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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