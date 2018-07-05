Bosch планирует продать бизнес фармупаковки

В компании Bosch решение о продаже подразделений технологий упаковки лекарственных препаратов и продуктов питания объясняют мощной конкуренцией со стороны специализированных малых и средних предприятий, сообщает In-Pharma Technologist.

Подлежащие продаже активы включают в себя отдельные установки, производственные линии и комплексные системы для производства и обработки жидких и твердых лекарственных форм, технологии обработки, первичную упаковку, программные решения для системы учета движения материалов и продуктов и различные типы упаковки – блистеры, флаконы, капсулы и стик-пакеты.

По словам официального представителя Bosch, продажа технологий упаковки позволит высвободить ресурсы для дальнейшего перехода компании на цифровые технологии. При этом в компании считают нецелесообразной продажу технологий фармупаковки без технологий упаковки пищевых продуктов.

Упаковочный бизнес Bosch размещен более чем на 30 площадках во всем мире. В нем занято более 6,1 тыс. чел. В компании надеются, что новый владелец сохранит все рабочие места.

Официальный представитель Bosch заявил о намерении руководства компании лично оценивать потенциальных покупателей. Бизнес будет продан тем, кто представит эффективную стратегию и концепцию дальнейшего промышленного развития.