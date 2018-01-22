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Celgene приобретает Juno Therapeutics

22.01.2018

Американская биотехнологическая компания Celgene объявила о покупке компании Juno Therapeutics, также расположенной в США, за 9 млрд долл. (87 долл. за акцию), сообщает FirstWord Pharma. В настоящее время Celgene принадлежат 7,9% акций Juno. "ФВ" уже сообщал о заинтересованности Celgene в сделке.

В результате сделки, завершение которой запланировано на I квартал 2018 г., Celgene получит доступ к экспериментальному препарату на основе клеточной технологии CAR-T JCAR017 (lisocabtagene maraleucel).

Как отметил исполнительный директор Celgene Марк Аллес, сделка ар приобретению Juno Therapeutics соответствует политике компании, направленной на исследования и разработку лекарственных препаратов для больных с неизлечимыми формами рака крови.

В настоящее время JCAR017 проходит клинические исследования для лечения рецидивной или рефрактерной формы агрессивной неходжкинской B-клеточной лимфомы.

В 2015 г. Celgene и Juno Therapeutics заключили 10-летнее соглашение по разработке лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, в т.ч. на основе клеточной технологии CAR-T.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Celgene Corp
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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