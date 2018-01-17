Celgene рассматривает возможность приобретения Juno Therapeutics

Американская биотехнологическая компания Celgene начала переговоры о приобретении компании Juno Therapeutics, также расположенной в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Акции Juno Therapeutics выросли на 44%.

По мнению источников, договоренность может быть достигнута в течение ближайших недель. Условия потенциальной сделки пока не разглашаются.

В 2015 г. Celgene и Juno Therapeutics заключили 10-летнее соглашение по разработке лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, в т.ч. на основе клеточной технологии CAR-T.

Месяцем ранее Juno объявила о том, что экспериментальный препарат на основе CAR-T JCAR017 может быть одобрен для лечения рецидивной или рефрактерной формы агрессивной неходжкинской B-клеточной лимфомы к концу 2018 г.

Между тем, в начале 2017 г. Juno Therapeutics прекратила разработку экспериментального препарата на основе технологии CAR-T JCAR015, предназначенного для лечения взрослых пациентов с рецидивной или рефрактерной формами острого лимфобластного лейкоза по соображениям безопасности.

Ранее Celgene приобрела американскую компанию Impact Biomedicines, получив доступ к экспериментальному препарату для лечения иелофиброза и первичной полицитемии fedratinib, относящемуся к классу ингибиторов JAK2. Сумма сделки может составить до 7 млрд долл.