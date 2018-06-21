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CVC Capital Partners ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций Recordati

21.06.2018

Американский частный инвестиционный фонд CVC Capital Partners находится на завершающей стадии переговоров по приобретению контрольного пакета акций итальянской фармацевтической компании Recordati у семьи Рекордати, сообщает газета Financial Times. Сумма потенциальной сделки может составить более 3 млрд евро.

По мнению источников газеты, стороны могут прийти к соглашению уже к концу текущего месяца. Между тем, предупреждают они, есть ряд факторов, которые могут поставить крест на сделке, в частности разногласия в самой семье Рекордати и политическая нестабильность в Италии.

В мае в CVC Capital Partners уже подумывали о выходе из переговорного процесса, однако после формирования коалиционного правительства в Италии было решено продолжать переговоры.

Семья Рекордати начала рассматривать вопрос о продаже компании в 2016 г. после смерти исполнительного директора и председателя совета директоров Recordati Джованни Рекордати. В том же году состоялись неформальные переговоры с рядом азиатских компаний. По имеющейся информации, в приобретении Recordati были заинтересованы и частные инвестиционные фонды Bain и Cinven, которые в составе консорциума приобрели немецкую фармкомпанию Stada.

В 2017 г. Recordati купила у AstraZeneca более чем за 300 млн долл. европейские коммерческие права на препараты Seloken и Logimax.

По мнению экспертов, Recordati прекрасно впишется в инвестиционный портфель CVC, который уже включает итальянскую дженериковую компанию DOC Generici. Кроме того, CVC владеет исландской компанией Alvogen, хотя в конце прошлого года появилась информация о том, что CVC и ее партнеры рассматривают возможность продажи Alvogen китайской Shanghai Pharma за 4 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Recordati
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13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
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