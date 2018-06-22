Дефицит лекарственных средств усугубляет проблему высоких цен

В своей программе по снижению цен на лекарственные препараты Президент США Дональд Трамп уделил довольно много внимания причинам роста цен. Однако он упустил один важный момент – хроническую нехватку ряда лекарств в лечебных учреждениях, сообщает CBS.

Хронический дефицит жизненно необходимых лекарственных препаратов уже стал нормой в США. Под угрозой оказываются жизни и здоровье пациентов. Кроме того, дефицит лекарств, как и любой другой продукции, в конечном итоге приводит к росту цен.

По последним данным Информационного сервиса по лекарственным средствам Университета штата Юта, дефицитными являются более 200 наименований ЛП. Наиболее остро ощущается нехватка инъекционных дженериков, в т.ч. эпинефрина (адреналина), морфина и бупивакаина. Эти препараты всегда пользовались большим спросом в лечебных учреждениях.

В дефиците также вода для инъекций, физраствор и пакеты для внутривенных инфузий. Согласно данным исследования, проведенного Институтом безопасной медицинской практики, из-за нехватки лекарств 71% практикующих американских врачей не смогли сделать необходимые назначения своим пациентам.

Как отметила старший директор Информационного сервиса по лекарственным средствам Эрин Фокс, в последнее время в Америке не хватает инъекционных опиоидных препаратов, что неудивительно на фоне опиодной эпидемии. Причиной дефицита стали годами нерешаемые производственные проблемы и запрет на доступ к сырью. В результате многие онкобольные в отделениях интенсивной терапии и хосписах остались без эффективных средств для купирования боли. В задачи г-жи Фокс входит отслеживание дефицита лекарств для Американского общества фармацевтов системы здравоохранения (ASHP).

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