 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
118

Дефицит лекарственных средств усугубляет проблему высоких цен

22.06.2018

В своей программе по снижению цен на лекарственные препараты Президент США Дональд Трамп уделил довольно много внимания причинам роста цен. Однако он упустил один важный момент – хроническую нехватку ряда лекарств в лечебных учреждениях, сообщает CBS.

Хронический дефицит жизненно необходимых лекарственных препаратов уже стал нормой в США. Под угрозой оказываются жизни и здоровье пациентов. Кроме того, дефицит лекарств, как и любой другой продукции, в конечном итоге приводит к росту цен.

По последним данным Информационного сервиса по лекарственным средствам Университета штата Юта, дефицитными являются более 200 наименований ЛП. Наиболее остро ощущается нехватка инъекционных дженериков, в т.ч. эпинефрина (адреналина), морфина и бупивакаина. Эти препараты всегда пользовались большим спросом в лечебных учреждениях.

В дефиците также вода для инъекций, физраствор и пакеты для внутривенных инфузий. Согласно данным исследования, проведенного Институтом безопасной медицинской практики, из-за нехватки лекарств 71% практикующих американских врачей не смогли сделать необходимые назначения своим пациентам.

Как отметила старший директор Информационного сервиса по лекарственным средствам Эрин Фокс, в последнее время в Америке не хватает инъекционных опиоидных препаратов, что неудивительно на фоне опиодной эпидемии. Причиной дефицита стали годами нерешаемые производственные проблемы и запрет на доступ к сырью. В результате многие онкобольные в отделениях интенсивной терапии и хосписах остались без эффективных средств для купирования боли. В задачи г-жи Фокс входит отслеживание дефицита лекарств для Американского общества фармацевтов системы здравоохранения (ASHP).

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «ФВ»

Хотите узнать больше?

Расширенная аналитическая версия этого материала, а также интервью, мнения экспертов и глубокий анализ фармацевтического рынка доступны читателям газеты «Фармацевтический вестник» в еженедельных выпусках газеты на сайте и в печатном виде.

Выбирайте лучший вариант подписки:

  • Годовая подписка (42 выпуска) — 12 012 руб.
  • 6 месяцев (21 выпуск) — 6 699 руб.
  • Пробная подписка на 1 месяц всего за 1 116 руб.

Оформите подписку прямо сейчас на сайте ИД «Бионика Медиа» и получите доступ к материалам газеты мгновенно! Обратите внимание, для получения онлайн-доступа к газете потребуется регистрация на www.pharmvestnik.ru с тем же email-адресом, что и на сайте ИД «Бионика Медиа».

Вы подписчик печатной версии газеты? Зарегистрируйтесь на pharmvestnik.ru и отправьте заявку на предоставление доступа к онлайн-версии из личного кабинета и читайте нас в любом месте в любое время.

Отдел подписки: (495) 332-02-63, эл. почта subscription@bionika-media.ru

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
18.06.2018 Окружной суд США временно запрещает продажи дженерика Suboxone Film от Dr. Reddy's
31.05.2018 Дональд Трамп подписал закон о доступе неизлечимо больных пациентов к экспериментальным препаратам
24.05.2018 Меняются тенденции назначения рецептурных препаратов детям и подросткам в США
17.05.2018 Мифы о вакцине против пневмококка предложили развеять фармацевтам США
16.05.2018 Определены ТОП10 препаратов по объему продаж в США за 25 лет
Метки
США
дефицит
лекарственные средства
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
21.06 — 22.06 Clinical Trials Practical Forum 2018
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения