Дональд Трамп обещает сделать громкое заявление по ценам на лекарства

Во время обеда с лидерами американского бизнеса в Нью-Джерси Президент США Дональд Трамп объявил о том, что его администрация на следующей неделе сделает громкое заявление о значительном снижении цен на лекарства, сообщает Reuters. Никакие подробности не сообщаются.

Тема снижения цен на лекарства является приоритетной для администрации президента.

Дональд Трамп поблагодарил американскую фармкомпанию Pfizer («Пфайзер») за решение заморозить запланированное повышение цен на ряд препаратов.

В мае Президент США обнародовал ряд мер по снижению цен на лекарства, которые, в основном коснулись не фармотрасли, а посредников, в частности компаний медицинского страхования и компаний по управлению фармацевтическими пособиями, которые требуют от производителей крупных скидок за расширение доступности к их продукции.