Дональд Трамп призвал конгресс поддержать закон о помощи неизлечимо больным пациентам

В своем докладе конгрессу о положении в стране Президент США Дональд Трамп призвал поддержать закон о праве неизлечимо больных пациентов на доступ к незарегистрированным лекарственным препаратам (right-to-try law), сообщает Reuters.

«Пора дать этим замечательным людям право на попытку», - заявил президент.

Соответствующий законопроект был одобрен сенатом в августе 2017 г. девяноста четырьмя голосами против одного. Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от ответственности врачей, применяющих незарегистрированные лекарства для оказания помощи неизлечимо больным людям.

Ранее Дональд Трамп также выражал поддержку по этому вопросу.