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Дональд Трамп раскритиковал Pfizer за повышение цен на лекарства

10.07.2018

Президент США Дональд Трамп ополчился на фармкомпанию Pfizer и других производителей лекарств после того, как они 1 июля подняли цены на некоторые свои препараты, пишет Reuters. Он заявил, что администрация отреагирует соответствующим образом.

«Pfizer и другим компаниям должно быть стыдно за то, что они повысили цены на лекарства без видимых причин», - написал президент в Twitter.

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар на своей странице в Twitter поддержал президента, отметив, что фармкопании перешли все границы и что последуют изменения в политике ценообразования на лекарственные средства.

При этом ни Дональд Трамп, ни Алекс Азар не уточнили, какие именно изменения последуют.

В мае текущего года Президент США заявил, что некоторые фармкомпании в двухнедельный срок объявят о добровольном снижении цен на лекарства. На текущий момент этого не случилось. Дональд Трамп обещал снизить цены на лекарства в ходе своей избирательной кампании.

В начале июля Pfizer повысила отпускные цены на 40 наименований лекарственных препаратов, в т.ч. на препарат для лечения эректильной дисфункции Viagra и противоартритное средство Xeljanz. В отпускных ценах не учитываются предлагаемые производителем скидки.

По словам представителя Pfizer Сэлли Битти, для большинства препаратов отпускные цены остались неизменными. «В продуктовом портфеле компании более 400 наименований лекарственных препаратов и вакцин. Повышение цен коснулось всего 10% от всего ассортимента. На некоторые препараты цены даже снижены», - заявила она. в интервью агентству Reuters.

Pfizer не единственная компания, повысившая цены после того, как Дональд Трамп заявил об обратном. Израильская Teva Pharmaceutical Industries Ltd подняла цены на 14 наименований в июне 2018 г. Regeneron (подразделение Roche) повысила цены на ряд препаратов с 1 июля.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
цены
Дональд Трамп
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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