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Два предприятия контрактной компании Hermes Pharma получили российский сертификат GMP

18.01.2018

Два производственных предприятия компании по контрактной разработке и производству лекарственных средств (CDMO) Hermes Pharma получили сертификат GMP от российских регуляторов, сообщает in-Pharma Technologist. Предприятия расположены в городах Вольфсберг (Австрия) и Вольфратсхаузен (Германия).

Это означает, что Hermes Pharma может предлагать российским и мультинациональным компаниям производить продукцию для российского рынка. На предприятиях производятся лекарственные препараты в удобных для применения лекарственных формах (гранулы для рассасывания, пастилки, шипучие и жевательные таблетки).

Как отметили в Hermes Pharma, в настоящее время компания сотрудничает с международными компаниями, которые продают свою продукцию на российском рынке. Также компания заинтересована в сотрудничестве с российскими фармпроизводителями.

Со стратегической точки зрения, Россия является весьма привлекательным и динамично развивающимся рынком, заявили в Hermes Pharma.

С 2011 г. в России делается ставка на локализацию производства лекарственных средств с целью снижения зависимости от импорта. Согласно инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным программе «Фарма-2020», к 2020 г. 90% потребляемых в России лекарств должно производиться на территории России.

В результате ряд международных фармкомпаний заключили соглашения с российскими производителями. Так, в мае прошлого года американская Pfizer заключила соглашение с российской «НоваМедика» о строительстве предприятия по производству препаратов для лечения бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.

Между тем, отмечают эксперты, растет количество зарубежных контрактных компаний, получающих российскую сертификацию на производство лекарств на фоне увеличения спроса на фармпродукцию в России.

В мае 2017 г. словацкая компания по контрактному производству ЛС Saneca Pharma получила российский сертификат GMP на производство продукции на предприятии в г. Глоговец.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GMP
Россия
Фармвестник-ТВ
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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