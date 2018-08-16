Двухкомпонентная схема лечения ВИЧ-инфекции от ViiV и Janssen достигла целей в КИ III фазы

Компании ViiV Healthcare («ВииВ Хелскер») и Janssen («Янссен») раскрыли положительные данные клинического исследования III фазы, в котором изучали схему лечения ВИЧ-инфекции, состоящую из двух инъекционных препаратов, сообщает PharmaTimes.

КИ III фазы ATLAS было нацелено на определение того, способны ли взрослые субъекты с ВИЧ-1-инфекцией, у которых вирусная супрессия сохранялась не менее 6 мес. при ежедневном приеме внутрь двух нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) плюс еще одного препарата, поддерживать аналогичные уровни подавления вирусов при переключении на инъекционную схему длительного действия, включающую в себя cabotegravir от ViiV и rilpivirine от Janssen.

По информации ViiV, результаты исследования показали, что двухкомпонентная схема лечения, применяемая 1 раз в месяц, обладает аналогичной эффективностью по сравнению со стандартом лечения – трехкомпонентной схемой для приема внутрь 1 раз в сутки – через 48 недель. Таким образом, достигнута первичная конечная точка – не меньшая эффективность.

Примечательно также то, что, по данным компаний, показатели общей безопасности, вирусологического ответа и резистентности к препаратам для инъекционной схемы лечения согласуются с результатами ранее проведенных КИ.