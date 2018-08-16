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Двухкомпонентная схема лечения ВИЧ-инфекции от ViiV и Janssen достигла целей в КИ III фазы

16.08.2018

Компании ViiV Healthcare («ВииВ Хелскер») и Janssen («Янссен») раскрыли положительные данные клинического исследования III фазы, в котором изучали схему лечения ВИЧ-инфекции, состоящую из двух инъекционных препаратов, сообщает PharmaTimes.

КИ III фазы ATLAS было нацелено на определение того, способны ли взрослые субъекты с ВИЧ-1-инфекцией, у которых вирусная супрессия сохранялась не менее 6 мес. при ежедневном приеме внутрь двух нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) плюс еще одного препарата, поддерживать аналогичные уровни подавления вирусов при переключении на инъекционную схему длительного действия, включающую в себя cabotegravir от ViiV и rilpivirine от Janssen.

По информации ViiV, результаты исследования показали, что двухкомпонентная схема лечения, применяемая 1 раз в месяц, обладает аналогичной эффективностью по сравнению со стандартом лечения – трехкомпонентной схемой для приема внутрь 1 раз в сутки – через 48 недель. Таким образом, достигнута первичная конечная точка – не меньшая эффективность.

Примечательно также то, что, по данным компаний, показатели общей безопасности, вирусологического ответа и резистентности к препаратам для инъекционной схемы лечения согласуются с результатами ранее проведенных КИ.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ViiV Healthcare
Janssen Biotech
ВИЧ
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
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