Двухпрепаратная схема лечения ВИЧ компании ViiV достигает целей в КИ III фазы

Разработанная компанией ViiV Healthcare двухпрепаратная (Tivicay + Epivir) схема лечения ВИЧ-инфекции достигла целей в клинических исследованиях (КИ) поздних стадий, продемонстрировав не меньшую эффективность по сравнению с трехпрепаратной схемой, сообщает PharmaTimes. Таким образом, может быть разработана новая стратегия лечения пациентов с ВИЧ.

В КИ III фазы GEMINI-1 и GEMINI-2 оценивали безопасность и эффективность комбинации Tivicay (dolutegravir) и Epivir (lamivudine) по сравнению с трехпрепаратной схемой лечения, включающей в себя Tivicay и два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы, tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine (TDF/FTC; Truvada).

Исследования с участием нелеченных взрослых пациентов с ВИЧ-1-инфекцией и исходной вирусной нагрузкой менее 500 тыс. копий/мл достигли первичной конечной точки – не меньшей эффективности: показатель РНК ВИЧ-1 в плазме крови <50 копий/мл на 48-й неделе. Это – стандартная мера контроля ВИЧ.

В компании ViiV подчеркнули, что данные по безопасности двухпрепаратной схемы также соответствовали таковым для каждого из препаратов, и что ни у кого из пациентов с отсутствием вирусологического ответа в любой из групп исследования не развилась резистентность вследствие лечения.

Полные данные КИ будут представлены на предстоящей научной конференции. Предположительно, компания подаст регистрационную заявку на двухкомпонентную схему до конца текущего года.