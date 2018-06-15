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Двухпрепаратная схема лечения ВИЧ компании ViiV достигает целей в КИ III фазы

15.06.2018

Разработанная компанией ViiV Healthcare двухпрепаратная (Tivicay + Epivir) схема лечения ВИЧ-инфекции достигла целей в клинических исследованиях (КИ) поздних стадий, продемонстрировав не меньшую эффективность по сравнению с трехпрепаратной схемой, сообщает PharmaTimes. Таким образом, может быть разработана новая стратегия лечения пациентов с ВИЧ.

В КИ III фазы GEMINI-1 и GEMINI-2 оценивали безопасность и эффективность комбинации Tivicay (dolutegravir) и Epivir (lamivudine) по сравнению с трехпрепаратной схемой лечения, включающей в себя Tivicay и два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы, tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine (TDF/FTC; Truvada).

Исследования с участием нелеченных взрослых пациентов с ВИЧ-1-инфекцией и исходной вирусной нагрузкой менее 500 тыс. копий/мл достигли первичной конечной точки – не меньшей эффективности: показатель РНК ВИЧ-1 в плазме крови <50 копий/мл на 48-й неделе. Это – стандартная мера контроля ВИЧ.

В компании ViiV подчеркнули, что данные по безопасности двухпрепаратной схемы также соответствовали таковым для каждого из препаратов, и что ни у кого из пациентов с отсутствием вирусологического ответа в любой из групп исследования не развилась резистентность вследствие лечения.

Полные данные КИ будут представлены на предстоящей научной конференции. Предположительно, компания подаст регистрационную заявку на двухкомпонентную схему до конца текущего года.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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ВИЧ
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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