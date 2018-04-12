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Дженериковые компании предупреждают о возможном прекращении производства ряда препаратов

12.04.2018

Производители дженериков предупреждают, что могут прекратить выпуск отдельных препаратов из-за снижения цен, сообщает Bloomberg.

Как отметил руководитель североамериканского бизнеса израильской фармкомпании Teva Брендан О’Грейди, Teva является одной из компаний, продолжающих производить антибиотики. По его словам, у руководства компании уже годами зреет вопрос о целесообразности производства антибиотиков.

Mylan, Teva и Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) контролируют примерно треть мирового дженерикового рынка. Более мелкие производители жестко конкурируют за выход на рынок.

Американская Endo International и Teva недавно объявили о сокращении рабочих мест, а Amneal Pharmaceuticals и Impax объявили о слиянии.

По словам президента американского подразделения индийской фармкомпании Glenmark Pharmaceutical Роберта Мацука, проблема заключается в том, кто из производителей уйдет с рынка, и как найти новый баланс.

Между тем, президент канадской дженериковой компании Apotex Джефф Уотсон рассчитывает, что у его компании появится возможность восполнить дефицит препаратов, которые не будут выпускать другие компании.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дженерики
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09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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