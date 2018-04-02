Эксперты: компании Большой фармы могут поспорить с Takeda за Shire

Японская фармацевтическая компания Takeda еще только обозначила свой интерес в приобретении британской Shire, однако даже просто намек может спровоцировать потенциальных конкурентов на встречные предложения, сообщает FiercePharma. И эти предложения могут появиться очень скоро из-за положений британского законодательства в области слияний/поглощений.

По мнению аналитика брокерской компании Jefferies Дэвида Штейнберга, если конкурентные предложения у кого-нибудь есть, они вскоре будут выдвинуты.

Заявление Takeda о намерениях в отношении Shire привело в действие часовой механизм. Согласно британскому законодательству, японская компания обязана сделать конкретное предложение к 25 апреля или отказаться от потенциальной сделки.

Аналитики полагают, что соперниками Takeda в борьбе за Shire станут компании, выигравшие от налоговой реформы в США.

Как полагает аналитик компании Bernstein Ронни Гэл, большинство крупных компаний имеют ввиду Shire. Заявление Takrda должно заставить их принять решение о том, нужно ли им это.

Всегда готовые к сделкам Pfizer и AbbVie упоминаются среди потенциальных конкурентов чаще всего. Кстати, AbbVie уже пыталась купить Shire в 2014 г., но сделка сорвалась из-за изменений в американском налоговом законодательстве в отношении инверсионных сделок.

Между тем, но мнению Ронни Гэла, ни Pfizer, ни AbbVie не являются идеальными претендентами на Shire, поскольку имеют другие интересы. Например, у Pfizer это могут быть Bristol-Myers Squibb или AstraZeneca. Любая из сделок поднимет авторитет Pfizer в сегменте иммуноонкологии.

Что касается Takeda, то и здесь для экспертов много неясного. Рыночная капитализация японской компании ниже, чем у Shire. При этом у обеих компаний довольно высокие объемы долговых обязательств – 11 млрд долл. у Takeda и около 19 млрд долл. у Shire.