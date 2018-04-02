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Лента · В мире
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Эксперты: компании Большой фармы могут поспорить с Takeda за Shire

02.04.2018

Японская фармацевтическая компания Takeda еще только обозначила свой интерес в приобретении британской Shire, однако даже просто намек может спровоцировать потенциальных конкурентов на встречные предложения, сообщает FiercePharma. И эти предложения могут появиться очень скоро из-за положений британского законодательства в области слияний/поглощений.

По мнению аналитика брокерской компании Jefferies Дэвида Штейнберга, если конкурентные предложения у кого-нибудь есть, они вскоре будут выдвинуты.

Заявление Takeda о намерениях в отношении Shire привело в действие часовой механизм. Согласно британскому законодательству, японская компания обязана сделать конкретное предложение к 25 апреля или отказаться от потенциальной сделки.

Аналитики полагают, что соперниками Takeda в борьбе за Shire станут компании, выигравшие от налоговой реформы в США.

Как полагает аналитик компании Bernstein Ронни Гэл, большинство крупных компаний имеют ввиду Shire. Заявление Takrda должно заставить их принять решение о том, нужно ли им это.

Всегда готовые к сделкам Pfizer и AbbVie упоминаются среди потенциальных конкурентов чаще всего. Кстати, AbbVie уже пыталась купить Shire в 2014 г., но сделка сорвалась из-за изменений в американском налоговом законодательстве в отношении инверсионных сделок.

Между тем, но мнению Ронни Гэла, ни Pfizer, ни AbbVie не являются идеальными претендентами на Shire, поскольку имеют другие интересы. Например, у Pfizer это могут быть Bristol-Myers Squibb или AstraZeneca. Любая из сделок поднимет авторитет Pfizer в сегменте иммуноонкологии.

Что касается Takeda, то и здесь для экспертов много неясного. Рыночная капитализация японской компании ниже, чем у Shire. При этом у обеих компаний довольно высокие объемы долговых обязательств – 11 млрд долл. у Takeda и около 19 млрд долл. у Shire.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Shire Plc
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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